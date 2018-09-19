В гордуме Волгограда утвердили двух новых вице-спикеров





Сегодня депутаты Волгоградской гордумы нового созыва избрали двоих заместителей председателя представительного собрания. Как сообщает ИА "Высота 102", первым заместителем спикера стал Владлен Колесников, которому удалось сохранить этот пост и в новом созыве гордумы. Вторым заместителем стал Андрей Гимбатов. Отметим, что он сменил на этом посту Алексея Волоцкова. В отличие от спикера Косолапова и его первого зама Владлена Колесникова, Волоцкову не удалось удержаться в своем кресле еще на один пятилетний срок.

Владлен Колесников поблагодарил коллег за оказанное доверие и выразил надежду на эффективную работу нового созыва Волгоградской гордумы. Андрей Гимбатов отметил, что в состав шестого созыва представительного органа вошли представители разных политических партий, и общая задача по развитию города-героя Волгограда - слаженно исполнять наказы избирателей.