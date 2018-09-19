Общество

Главой Волгограда стал человек из команды губернатора

Общество 19.09.2018 11:53
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19.09.2018 11:53



Должность главы Волгограда предсказуемо снова досталась Виталию Лихачеву, сообщает ИА «Высота 102». Сегодня новый шестой созыв гордумы поддержал кандидатуру действующего главы администрации Волгограда. Участие в заседании приняли 35 депутатов из 36. Один народный избранник, как было объявлено, находится в отъезде по уважительной причине. Голосование проходило тайно в специальных кабинках. Свои голоса за Лихачева отдали 29 депутатов. Гайворонский и Манчуковская показали нулевой результат, а за кандидатуру Чурикова проголосовало 3 человека. Два бюллетеня оказались чистыми.
После объявления результатов Виталий Лихачев принес присягу.
Напомним, что после внесения поправок в Устав города глава Волгограда теперь избирается по конкурсу, а не из числа депутатов, как было ранее.
Конкурсная процедура была объявлена в начале июля. Желание побороться за должность главы Волгограда выразили 10 человек. В финал конкурса в итоге вышли четверо. В перечне кандидатов, помимо Виталия Лихачева, был еще один чиновник мэрии – председатель комитета строительства Михаил Гайворонский, а также бывший вице-губернатор Геннадий Чуриков, который работал при главе региона Анатолии Бровко. В конкурсе приняла участие и студентка Волгоградского филиала РаНХиГС Анна Манчуковская, которая готовила дипломную работу по теме  развития органов местного самоуправления. Сегодня финальная четвертка озвучила свои программы. Каждому кандидату на выступление отвели 5 минут. Виталий Лихачев, как он сам выразился, "пробежался" по основным направлениям работы мэрии, а также обозначил планы на ближайшие годы.
В числе претендентов на должность главы города были также предприниматель Михаил Фурманов, сотрудник консалтинговой фирмы Михаил Галац, гендиректор фирмы Роман Евстафьев, пенсионерка Лариса Зайченко и фельдшер-лаборант клиники Людмила Украинская.

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