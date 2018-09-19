



До пяти лет тюрьмы грозит жительнице Волжского за кражу 20 тысяч рублей у своей знакомой. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, во вторник к стражам порядка обратилась женщина-коммерсант и рассказала, что у нее исчезли деньги из сумки. Полицейские выяснили, что сумка с деньгами все время находилась в подсобке в ее торговом павильоне. Удалось установить и то, что во время обеда к женщине заходила ее коллега, арендующая торговый павильон неподалеку. Чтобы поговорить приятельницы вместе зашли в подсобку, однако вскоре хозяйку позвал покупатель. В ее отсутствие подруга вытащила деньги из сумки. Об этом рассказала задержанная. Правда, полностью вернуть деньги не удалось - половину украденного она отдала своему арендодателю.