В Волгограде спикером гордумы избрали депутата -"дипломата"

Политика 19.09.2018 12:30
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19.09.2018 12:30
Сегодня депутаты Волгоградской городской думы нового созыва большинством голосов избрали на должность спикера Андрея Косолапова, который уже возглавлял гордуму прошлого созыва. Как сообщает корр. ИА "Высота 102", за его кандидатуру проголосовало 32 депутата. Один голос был против. Два бюллетеня оказались незаполненными.
Косолапов, отметим, сегодня был единственной кандидатурой на эту должность.
Напомним, что накануне заседания гордумы за выдвижение Косолапова на пост председателя Волгоградской гордумы проголосовали делегаты региональной конференции "Единой России". Косолапов собрал в свою поддержку голоса 189 делегатов, тогда как его конкурент Геннадий Кузнецов набрал всего 28 голосов. В своем выступлении Косолапов поведал товарищам-единороссам о "титанической" работе, проделанной в прошлом созыве гордумы. Рассказал он и о том, как "стряхивал пыль с плеч Волгограда", отстаивал честь страны и президента на всех континентах мира.
Сегодня Андрей Косолапов снова выступил перед коллегами. На этот раз речь его была краткой. Он дипломатично пообещал никого не подводить и слаженно работать в команде.
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