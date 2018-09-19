Депутаты-единороссы определились, кого поддержат в финале конкурса на пост мэра Волгограда





Сегодня депутаты Волгоградской городской думы нового созыва проведут свое первое заседание, где, как ожидается, будут избраны спикер гордумы, его заместители и глава Волгограда, сообщает ИА "Высота 102".

Как сообщает пресс-служба гордумы, накануне основные претенденты на эти посты были озвучены в ходе региональной конференции партии "Единая Россия" и на заседании фракции "ЕР" в гордуме.

Так, единороссы, которые получили большинство в новом составе гордумы, выдвинули на пост спикера Андрея Косолапова. Его заместителями предложено избрать Андрея Гимбатова и Владлена Колесникова. Колесникову депутаты доверили возглавить и фракцию "ЕР" в гордуме. Также единороссы намерены сегодня поддержать кандидатуру Виталия Лихачева на должность главы Волгограда. Все кандидаты, как отмечается, утверждены генеральным советом партии.

Напомним, что на выборах в Волгоградскую городскую думу из 18 одномандатных округов представители партии "Единая Россия" победили в 17. Всего же из 36 депутатских мандатов кандидаты от партии "Единая Россия" взяли 30.



