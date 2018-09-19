Политика

Депутаты-единороссы определились, кого поддержат в финале конкурса на пост мэра Волгограда

Политика 19.09.2018 09:02
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19.09.2018 09:02


Сегодня депутаты Волгоградской городской думы нового созыва проведут свое первое заседание, где, как ожидается, будут избраны спикер гордумы, его заместители и глава Волгограда, сообщает ИА "Высота 102".
Как сообщает пресс-служба гордумы, накануне основные претенденты на эти посты были озвучены в ходе региональной конференции партии "Единая Россия" и на заседании фракции "ЕР" в гордуме.
Так, единороссы, которые получили большинство в новом составе гордумы, выдвинули на пост спикера Андрея Косолапова. Его заместителями предложено избрать Андрея Гимбатова и Владлена Колесникова. Колесникову депутаты доверили возглавить и фракцию "ЕР" в гордуме. Также единороссы намерены сегодня поддержать кандидатуру Виталия Лихачева на должность главы Волгограда. Все кандидаты, как отмечается, утверждены генеральным советом партии.
Напомним, что на выборах в Волгоградскую городскую думу из 18 одномандатных округов представители партии "Единая Россия" победили в 17. Всего же из 36 депутатских мандатов кандидаты от партии "Единая Россия" взяли 30.

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