В Волгограде назвали кандидатов на посты вице-спикеров гордумы

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Политика 18.09.2018 19:06
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18.09.2018 19:06
Сегодня вечером разрешилась ещё одна кадровая интрига - стали известны претенденты на посты вице-спикеров Волгоградской гордумы. Как сообщает ИА «Высота 102», фракция «ЕР» рекомендовала завтра избрать на пост заместителя председателя Владлена Колесникова. Ему же доверили возглавить и фракцию «ЕР» в гордуме. На должность еще одного вице-спикера рекомендовано утвердить Андрея Гимбатова.
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