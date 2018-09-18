Политика 18.09.2018 20:42
905 6
18.09.2018 20:42
Сразу в нескольких районах Волгоградской области отделения «Единой России» провалили местные выборы. Разбор полетов особо «отличившимся» сегодня на региональной партийной конференции устроил Сергей Горняков, секретарь областного отделения «ЕР», сообщает ИА «Высота 102». В Дубовском, Городищенском, Ольховском районах, как пояснил партийный лидер, единороссы элементарно не смогли зарегистрировать своих кандидатов.
Печально выглядят и результаты единого дня голосования в некоторых муниципальных образованиях. К примеру, в том же Дубовском районе «Единая Россия» проиграла на выборах глав двух поселений из пяти. В Ольховском из шести новых глав поселений только половина – единороссы. «Никто из нас не застрахован от неудач. Но когда неудачи носят системный характер, то возникают вопросы об отношении отдельных руководителей к выборному процессу», - отметил Горняков.
Особую тревогу, по словам секретаря реготделения партии, вызывает ситуация в Клетском, Нехаевском и Новониколаевском районах. В Клетском проиграны выборы глав двух населенных пунктов, а также депутатов сразу трех поселений. В Нехаевском из девяти глав поселений пять – не представители партии власти. В Новониколаевском районе «Единая Россия» провалила пять кампаний из 10 по избранию глав поселений. «В этих местных отделениях нужна серьезная организационная и содержательная перезагрузка», - заявил Сергей Горняков. Похвалы по итогам единого дня голосования из уст партийного руководителя удостоились единороссы Камышина, Котово и Волгограда.
В завершение выступления Сергей Горняков напомнил участникам конференции, что следующий год будет очень важным и более глобальным, а значит нужно срочно проводить работу над ошибками. В сентябре 2019 года Волгоградскую область ожидают выборы губернатора и депутатов областной думы.
Реклама
Популярное по теме
28.08.2018 18:20
11325 37
05.09.2018 18:09
10015 24
18.09.2018 16:38
6853 46
В Волгограде назвали кандидатов на посты вице-спикеров гордумы18.09.2018 19:06
Волгоградский промышленник Олег Савченко вновь принят в ряды «Единой России»18.09.2018 16:38
Глава Волгограда Андрей Косолапов рассказал, как заставил весь мир трепетать перед городом-героем18.09.2018 16:21
Волгоградские единороссы обошлись без губернатора в выборе председателя гордумы18.09.2018 15:26
«Единая Россия» выдвинула Андрея Косолапова на пост спикера Волгоградской гордумы18.09.2018 13:10
Два единоросса претендуют на кресло председателя Волгоградской гордумы18.09.2018 12:39
Имя нового председателя Волгоградской гордумы озвучат в музыкальном театре17.09.2018 12:23
25 млн рублей упали на волгоградские счета «ЕР» перед началом избирательной кампании14.09.2018 15:23
Четверо человек – в финале конкурса на должность мэра Волгограда14.09.2018 13:16
Волгоградские коммунисты назвали своих депутатов гордумы после «грязных» выборов13.09.2018 13:33
В стиле Тони Роббинса: губернатор Волгоградской области провел тренинг для актива «ЕР»12.09.2018 17:36
Когда в товарищах согласья нет: Волгоградские коммунисты разошлись в оценке результатов выборов12.09.2018 13:43
«Кто потопал, тот и полопал?»: Волгоградская гордума в ожидании "портфелей"12.09.2018 11:08
У претендентов на пост главы Волгограда вскрылись проблемы с декларациями о доходах11.09.2018 17:17
Мэра Волжского избрали депутатом гордумы11.09.2018 08:37
Реклама