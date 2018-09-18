Политика

Полный провал: лидер «ЕР» в Волгоградской области назвал аутсайдеров по итогам выборов

Политика 18.09.2018 20:42
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18.09.2018 20:42


Сразу в нескольких районах Волгоградской области отделения «Единой России» провалили местные выборы. Разбор полетов особо «отличившимся» сегодня на региональной партийной конференции устроил Сергей Горняков, секретарь областного отделения «ЕР», сообщает ИА «Высота 102». В Дубовском, Городищенском, Ольховском районах, как пояснил партийный лидер, единороссы элементарно не смогли зарегистрировать своих кандидатов. 
Печально выглядят и результаты единого дня голосования в некоторых муниципальных образованиях. К примеру, в том же Дубовском районе «Единая Россия» проиграла на выборах глав двух поселений из пяти. В Ольховском из шести новых глав поселений только половина – единороссы. «Никто из нас не застрахован от неудач. Но когда неудачи носят системный характер, то возникают вопросы об отношении отдельных руководителей к выборному процессу», - отметил Горняков.  
Особую тревогу, по словам секретаря реготделения партии, вызывает ситуация в Клетском, Нехаевском и Новониколаевском районах. В Клетском проиграны выборы глав двух населенных пунктов, а также депутатов сразу трех поселений. В Нехаевском из девяти глав поселений пять – не представители партии власти. В Новониколаевском районе «Единая Россия» провалила пять кампаний из 10 по избранию глав поселений. «В этих местных отделениях нужна серьезная организационная и содержательная перезагрузка», - заявил Сергей Горняков. Похвалы по итогам единого дня голосования из уст партийного руководителя удостоились единороссы Камышина, Котово и Волгограда.
В завершение выступления Сергей Горняков напомнил участникам конференции, что следующий год будет очень важным и более глобальным, а значит нужно срочно проводить работу над ошибками. В сентябре 2019 года Волгоградскую область ожидают выборы губернатора и депутатов областной думы.

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