«Высота 102 ТВ»: Глава Волгограда готов титанически поработать еще 5 лет

Аналитика 18.09.2018 20:03
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18.09.2018 20:03
Смотрите сегодня в программе: товарищи по партии не против, чтобы председатель Волгоградской гордумы поработал еще один срок. Компания «Чибис» оскандалилась с капремонтом исторического дома в Кировском районе Волгограда: жители ждут нового подрядчика. «Канал – Красный бархан»: на территории Волгоградской области прошла международная антинаркотическая спецоперация. Коммунальщики верны себе: лето пролетело, траншеи перекопаны, люди неделями без горячей воды.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
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