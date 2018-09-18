«Высота 102 ТВ»: Глава Волгограда готов титанически поработать еще 5 лет

Смотрите сегодня в программе: товарищи по партии не против, чтобы председатель Волгоградской гордумы поработал еще один срок. Компания «Чибис» оскандалилась с капремонтом исторического дома в Кировском районе Волгограда: жители ждут нового подрядчика. «Канал – Красный бархан»: на территории Волгоградской области прошла международная антинаркотическая спецоперация. Коммунальщики верны себе: лето пролетело, траншеи перекопаны, люди неделями без горячей воды.







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