Политика

Волгоградский промышленник Олег Савченко вновь принят в ряды «Единой России»

Политика 18.09.2018 16:38
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18.09.2018 16:38


Сегодня региональный политсовет «Единой России» принял решение о повторном приеме в партию Олега Савченко. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в реготделении политической силы.
Заседание политсовета, которое началось сразу по завершении региональной партийной конференции, длилось буквально несколько минут, и было посвящено только этому вопросу. 
Напомним, ранее информагентство уже сообщало о том, что экс-депутат Госдумы от Волгоградской области, бизнесмен и путешественник-экстремал Олег Савченко намерен вернуться в партию «Единая Россия». Соответствующее заявление он  направлял  в реготделение партии в начале сентября. Савченко написал заявление о выходе из рядов партии власти в июне 2016 года в знак протеста против итогов праймериз перед выборами в Государственную думу. Тогда ему не удалось стать лидером предварительного голосования и он выразил недоверие объективности и честности голосования. «Да, мой выход из партии может быть ошибкой, а может это и не ошибка. Это было связано с праймериз. Можно назвать это заблуждением. Но это было в прошлом, а надо двигаться вперёд. Тем более, что я никогда не противопоставлял себя партии. Считаю, что сейчас особенно непростое время для партии и страны из-за экономических санкций. Но уверен, что мой опыт и знания пригодятся», - заявлял Савченко в интервью «Высоте 102».

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