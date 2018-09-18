В Волгограде жителей поселка спасли от коммунального «террора» со стороны олигархов

Общество 18.09.2018 16:32
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18.09.2018 16:32
В Волгограде 24 многоквартирных дома освободили от коммунального «рабства» АО «ВМК «Красный Октябрь» в отопительный период. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, в поселке Металлургов Краснооктябрьского района готовится к запуску блочно-модульная котельная. На объекте сегодня с инспекцией побывал глава администрации Волгограда Виталий Лихачев. После введения в эксплуатацию котельной 300 жители поселка не будут зависеть от ведомственной котельной, владельцы которой уже не раз оставляли жилой сектор без тепла во время морозов.
Напомним, в ноябре 2017 года только после вмешательства судебных приставов представители АО «ВМК Красный Октябрь» открыли задвижку на трубопроводе, по которому поступало тепло в дома поселка Металлургов. Между компанией «Концессии теплоснабжения» и заводом «Красный Октябрь» действовал договор о поставке энергоресурсов в данные строения. Однако предприятие не единожды прерывало подачу тепла. Администрации города тогда пришлось обратиться в суд, который понудил владельца котельной обеспечить граждан коммунальным ресурсом. К решению о закрытии задвижки могли быть причастны члены совета директоров предприятия, управляющие заводом, в том числе, из-за границы. Напомним, что собственник АО «ВМК «Красный Октябрь» Дмитрий Герасименко находится на Кипре. В России его ранее объявляли в розыск в связи с возбужденными в отношении него уголовными делами.
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