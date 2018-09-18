Общество

На центральной набережной Волгограда сносят ветхие подпорные стены

Общество 18.09.2018 15:31
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18.09.2018 15:31



Рабочие при помощи специализированной техники на набережной Волгограда демонтируют разрушенную часть подпорных стен. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации города, работы по подготовке прибрежной территории к масштабному преображению ведутся сейчас в границах от улицы Комсомольской до стены Родимцева. На месте снесенных стен возведут новые, протяженностью 1200 метров, из монолитного железобетона. 
В мэрии поясняют, что обновленное берегоукрепительное сооружение даст возможность приступить уже к основным работам по реконструкции и благоустройству, в том числе, к организации разноуровневого ландшафта нижней террасы набережной 62-й Армии. Для переходов между уровнями проектом предусмотрено строительство нескольких лестниц с покрытием из гранитных плит и пандусов.
Напомним, масштабный проект реконструкции городской набережной рассчитан на несколько лет. За это время специалисты восстановят подпорные стены и сеть инженерных коммуникаций, обновят существующие и обустроят новые фонтаны, построят открытый амфитеатр и пешеходный мост. Особое внимание будет уделено благоустройству и озеленению территории. Здесь будет разбита новая зеленая зона площадью 16,5 га с декоративными деревьями и кустарниками порядка двадцати наименований, с велосипедной дорожкой и площадкой для скейтборда, с малыми архитектурными формами и освещением. Парковое пространство представят порядка 10 тысяч деревьев и кустарников. Впервые на данной территории для ухода за зелеными насаждениями появится современный поливочный водопровод.
Работы  на верхней террасе набережной им. 62-й Армии стартовали весной этого года. Сейчас капитальный ремонт сооружений ансамбля ведется одновременно на нескольких объектах: восстанавливаются ротонда, центральная лестница и пропилеи. Ведутся общестроительные работы и в парковой зоне. Новый облик получат также подпорные стены архитектурного ансамбля со смотровыми площадками.

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