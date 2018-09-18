













О пыли на плечах Волгограда и своей роли в его судьбе сегодня публично рассказал глава Волгограда Андрей Косолапов. Депутат выступил на региональной конференции "Единой России" в роли кандидата на пост председателя городской думы, сообщает ИА «Высота 102». Мероприятие прошло в музыкальном театре. Полномочия Косолапова как главы города истекают уже завтра на первом заседании представительного собрания нового созыва. Речь депутата, походившая на гимн самому себе, потрясла участников конференции. С такими достижениями, как шутили потом партийцы в коридорах театра, нужно не в председатели думы баллотироваться, а в министры иностранных дел.

Косолапов рассказал о проделанной в городской думе «титанической» работе, «которую вы (присутствующие в зале) все, наверное, видели прекрасно». Проведенную в думе оптимизацию, сокращение в три раза бюджетных расходов на содержание органа, он назвал лучшим результатом «за всю историю нашей страны».

«Что касается меня как человека, как главы города-героя, я конечно, не мог быть в стороне, когда унижают и оскорбляют мою родину, моего президента, - продолжал докладчик. – Выполнял полномочия на федеральном и международном уровне по продвижению имиджа Волгограда и защите исторической правды. Были достигнуты большие успехи. Мы встряхнули пыль с плеч нашего Волгограда, который начали забывать. На всех континентах заговорили о Волгограде», - с уверенностью заявил Косолапов.

Далее народный избранник упомянул о том, как в прошлом году на заседании оргкомитета «Победа» он «лично докладывал президенту о нашей работе по международной деятельности». «В результате чего протокол был подписан и Волгоград стал столицей народной дипломатии», - констатировал Андрей Косолапов.

Выступающий признался, что было тяжело. «Я практически везде ездил один из-за оптимизации финансовых расходов. Самое тяжелое было выступление в Бундестаге перед 300 депутатами, которые задавали вопросы «ниже пояса». Но мы вышли с высоко поднятой головой. И сейчас от Колумбии до Японии, когда называют Волгоград – люди встают. Это приятно», - заключил Косолапов.

На прошедших выборах Андрей Косолапов среди прочих победивших единороссов показал один из худших результатов по количеству голосов избирателей в свою пользу. Сегодняшним своим выступлением Косолапов расставил все точки над «i», объяснив, почему это произошло. В плотном графике перелетов между Францией, Германией, Великобританией на Тракторозаводский избирательный округ времени, похоже, что совсем не оставалось.



