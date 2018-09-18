"Налог на помощь": в Волгограде пенсионер лишился 120 тысяч рублей

Происшествия 18.09.2018 15:17
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18.09.2018 15:17
Своих сбережений лишился пожилой волгоградец, поверивший мошеннику. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД России по городу Волгограду, 84-летнему жителю Кировского района позвонил неизвестный мужчина. Он предложил старику получить компенсацию за купленные лекарства. Однако для получения денег, по словам звонившего, было необходимо заплатить "налог". Номер расчетного счета неизвестный продиктовал пенсионеру. Волгоградец перевел на счет злоумышленника 122 тысячи рублей. И лишь когда не получил обещанную компенсацию понял, что его обманули и заявил об этом в полицию. Сейчас стражи порядка ищут мошенника.
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