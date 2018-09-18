Волгоградские единороссы обошлись без губернатора в выборе председателя гордумы

Политика 18.09.2018 15:26
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18.09.2018 15:26
Главу региона Андрея Бочарова не увидели сегодня на региональной конференции «Единой России», делегаты которой выдвинули кандидатуру Андрея Косолапова на пост председателя Волгоградской городской думы. Как сообщили ИА «Высота 102» единороссы, губернатор обычно присутствовал на подобных мероприятиях. В частности, Андрей Бочаров посещал региональную конференцию перед днем выборов, также он встречался с активом партии после 9 сентября. Традиционно Андрея Бочарова ждали делегаты и сегодня. Однако, как выяснилось, выступления главы региона изначально не планировалось и не значилось в повестке конференции. «Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров взял краткосрочный отпуск», – пояснили в администрации региона. Полномочия главы региона исполняет его заместитель Евгений Харичкин.
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