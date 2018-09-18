Общество 18.09.2018 15:01
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18.09.2018 15:01
Соревнованиями кондитеров открылся региональный конкурс «Лучший по профессии», в котором участвуют специалисты волгоградского предприятия «КАУСТИК».
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, номинация «Лучший кондитер» заявлена в конкурсной программе впервые. Состязания проходили в два этапа в стенах Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли. Творческая и самая «вкусная» часть длилась по регламенту восемь часов. Каждая из участниц приготовила три вида шоколадных конфет, десерт антреме, пирожные птифуры и, конечно же, торт!
Свои умения и профессиональные навыки членам экспертной комиссии продемонстрировали четыре конкурсантки, среди которых уже как опытные, состоявшиеся в своей профессии, так и начинающие кондитеры.
Самая молодая участница областного конкурса Екатерина Бутенко работает в комбинате питания АО «КАУСТИК», и уже как перспективный специалист в своей отрасли направлялась от предприятия на курсы кондитеров.
«Катя пришла к нам на производственную практику, – говорит о своей воспитаннице ее наставник Евгения Карпова, заместитель генерального директора комбината питания. – А после окончания техникума вернулась уже работать в наш заводской комбинат. Наша общая задача помогать профессионально расти молодым ребятам. Поэтому, несмотря на свой юный возраст, именно Катюша выбрана представлять наше предприятие. И молодец же, справилась»!
Имя победителя станет известно в декабре на торжественной церемонии награждения в Волгоградском ДК «Профсоюзов». Финалисту предстоит высокая честь представлять Волгоградский регион на всероссийском этапе. Победители и призеры всех конкурсных номинаций получат денежные премии, для участников предусмотрены поощрительные призы.
Молодые сотрудники «КАУСТИКа» принимают участие во всех четырех номинациях регионального конкурса «Лучший по профессии» 2018 года. Кроме кондитеров соревнуются лаборанты химического анализа, электросварщики, электромонтеры – все они победители внутризаводских состязаний среди представителей рабочих специальностей. Все молодые специалисты, которых АО «КАУСТИК» делегирует на профессиональные испытания, регулярно занимают призовые места.
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