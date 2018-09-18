Общество

РУСАЛ начинает прием заявок на конкурс волонтерских инициатив «Помогать просто»

Общество 18.09.2018 13:45
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18.09.2018 13:45


ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, с 20 сентября начинает прием заявок на конкурс волонтерских проектов «Помогать просто». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, для реализации лучших социально значимых инициатив будет направлено 5 млн рублей.
К участию в конкурсе приглашаются корпоративные волонтеры, команды активных жителей, городские добровольческие объединения, местные администрации и их структурные подразделения, некоммерческие организации, муниципальные и социальные учреждения, а также учебные заведения.
На грантовую поддержку могут претендовать проекты, которые направлены на оказание добровольческой и благотворительной помощи социально незащищенным гражданам и социальным учреждениям или связаны с развитием probono волонтерства, либо содействуют созданию волонтерских сообществ и обучающих программ для добровольцев. Максимальная сумма каждого гранта – 50 000 рублей.
«Конкурс «Помогать просто» - это настоящая кузница небольших, но очень значимых инициатив, которые помогают точечно решать локальные социальные проблемы и поддержать нуждающихся людей. Это конкурс – для каждого, кто готов помогать.
С 2015 года гранты в рамках конкурса получили 337 проектов, среди них – и создание инклюзивных спектаклей для ребятишек с ограниченными возможностями, и адресная помощь одиноким пожилым, и шефские проекты для воспитанников детских домов и приютов. Благодаря этим добрым делам мир с каждым днем становится лучше», - отметила заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина.
Заявки на участие в конкурсе принимаются на электронной платформе Центра социальных программ РУСАЛа с 20 сентября до 15 октября 2018 года. Победители конкурса станут известны не ранее 15 декабря 2018 года.
Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте
Грантовый конкурс «Помогать просто» проходит в рамках одноименной социальной программы по развитию общегородского и корпоративного волонтерства. Помимо конкурса программа включает ежегодный благотворительный Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!», экологическую программу «Зеленая волна», экологические марафоны «День Енисея» и «День Чулыма», а также партнерскую программу «Национальный совет по корпоративному волонтерству».
Конкурс направлен на привлечение активных граждан к добровольческой и общественно полезной деятельности, развитие межсекторного взаимодействия, создание и тиражирование лучших социальных технологий, а также на организацию единого коммуникационного пространства для волонтеров.
В географию конкурса входят следующие регионы присутствия компании: Красноярский край (Ачинск и Ачинский район, Боготол и Боготольский район, Красноярск, Назарово и Назаровский район, Таежный, Тюхтет, Шарыповский район), Волгоградская область (Волгоград), Иркутская область (Братск, Тайшет, Шелехов и Шелеховский район), Кемеровская область (Новокузнецк), Мурманская область (Кандалакша), Свердловская область (Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Михайловск, Североуральск), Республика Хакасия (Саяногорск).
 
Справка. РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2017 году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. В компании работают около 62 000 человек. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486) и на Московской бирже (торговый код RUAL).

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