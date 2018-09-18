Политика

Два единоросса претендуют на кресло председателя Волгоградской гордумы

Политика 18.09.2018 12:39
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18.09.2018 12:39


Бывший мэр Волгограда Андрей Косолапов и депутат Геннадий Кузнецов претендуют на кресло спикера в новом составе Волгоградской городской думы. Как сообщает корр. ИА "Высота 102", эти две кандидатуры были выдвинуты сегодня на региональной конференции "Единой России", которая проходит в эти минуты в Волгоградском музыкальном театре. Самый достойный на этот пост определится в ходе голосования, которое будет тайным.
На конференции присутствуют 225 делегатов из 313. Перед присутствующими уже выступил Андрей Косолапов. Он сообщил, какая титаническая работа была проведена в прошлом созыве гордумы. Правда, он не конкретизировал кто именно эту работу провел - он лично или депутаты. Рассказал бывший мэр и о том, как представлял Волгоград на мировой арене. 34-летний Геннадий Кузнецов избрался в думу во второй раз. В прошлом созыве он был членом комитета по дорожному хозяйству, транспорту и промышленности, а также комитета по ЖКХ и ТЭК.
Напомним, выборы в гордуму состоялись 9 сентября. Из 36 депутатов в новом созыве думы фракцию "ЕР" представляют 30 человек. 

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