Два единоросса претендуют на кресло председателя Волгоградской гордумы





Бывший мэр Волгограда Андрей Косолапов и депутат Геннадий Кузнецов претендуют на кресло спикера в новом составе Волгоградской городской думы. Как сообщает корр. ИА "Высота 102", эти две кандидатуры были выдвинуты сегодня на региональной конференции "Единой России", которая проходит в эти минуты в Волгоградском музыкальном театре. Самый достойный на этот пост определится в ходе голосования, которое будет тайным.

На конференции присутствуют 225 делегатов из 313. Перед присутствующими уже выступил Андрей Косолапов. Он сообщил, какая титаническая работа была проведена в прошлом созыве гордумы. Правда, он не конкретизировал кто именно эту работу провел - он лично или депутаты. Рассказал бывший мэр и о том, как представлял Волгоград на мировой арене. 34-летний Геннадий Кузнецов избрался в думу во второй раз. В прошлом созыве он был членом комитета по дорожному хозяйству, транспорту и промышленности, а также комитета по ЖКХ и ТЭК.

Напомним, выборы в гордуму состоялись 9 сентября. Из 36 депутатов в новом созыве думы фракцию "ЕР" представляют 30 человек.



