



Началась регистрация участников новой онлайн-олимпиады по английскому языку Skyeng Super Cup Аutumn 2018, которая в очередной раз пройдет при поддержке компании «Ростелеком». По 9 октября продлится так называемый тренировочный тур, а основные соревнования запланированы на период с 10 октября по 3 ноября 2018 года, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.

По прогнозу организаторов общее количество участников Skyeng Super Cup составит около 150 тыс. школьников. Участие в олимпиаде бесплатное. Победители смогут выиграть технику для обучения, книги, поездки в детские англоязычные лагеря.

На этот раз впервые в олимпиаде могут принять школьники младших возрастов – со 2-го по 4-й классы. Для них были разработаны специальные задания, которые проверяют знание английского языка в формате компьютерной игры, что помогает детям вовлечься в соревнования и понять преимущества владения иностранным языком в современном мире.

5-8 классов Skyeng Super Cup также будет проводиться по-новому. Для участников созданы особые задания, которые научат детей необходимым навыкам XXI века: находить нестандартные решения, проявлять творческий потенциал, цифровое и дизайн-мышление. Помимо проверки скорости чтения, грамматики и аудирования, будут принципиально новые этапы: исследование, фокусировка и генерация идеи, решение проблемы. Оценить новые задания для 5-8 классов может любой желающий – пробный тур открыт для всех. Для учениковSkyeng Super Cup также будет проводиться по-новому. Для участников созданы особые задания, которые научат детей необходимым навыкам XXI века: находить нестандартные решения, проявлять творческий потенциал, цифровое и дизайн-мышление. Помимо проверки скорости чтения, грамматики и аудирования, будут принципиально новые этапы: исследование, фокусировка и генерация идеи, решение проблемы. Оценить новые задания для 5-8 классов может любой желающий –для всех.

Для 9-11 классов олимпиада будет проходить в привычном формате, так как ее основная цель – помочь школьникам подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Задания для старшеклассников разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и состоят из четырех обязательных блоков: аудирование, чтение, грамматика и лексика.

«Надеемся, что олимпиада поможет школьникам не только проверить уровень знаний, но и приобрести актуальные для их возраста навыки», — сказала руководитель образовательного проекта «Олимпиада» онлайн-школы Skyeng Дарья Афанасьева.

сайте . Все подробности об онлайн-олимпиаде Skyeng Super Cup Аutumn 2018 доступны на ее официальном

Онлайн-олимпиада Skyeng Super Cup проводится с 2017 года. За все время в ней приняло участие почти 350 000 школьников из 3 000 городов и населенных пунктов 60 стран мира.







