Депутаты Госдумы сами себе уменьшили штрафы за прогулы

Федеральные новости 18.09.2018 13:22
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18.09.2018 13:22
Проект постановления о снижении штрафа за отсутствие депутата на заседании принят Госдумой, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на агентство Москва. Ранее пропуск заседания без уважительной причины «карался» вычетом 1/6 депутатской зарплаты, которая до уплаты подоходного налога составляет около 400 тысяч рублей. Теперь депутаты ГД дали самим себе послабление, снизив материальное наказание до 1/9 от своей «скромной» зарплаты.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что Госдума опубликовала сведения о пенсионном обеспечении народных избранников. Так, пенсия депутата, проработавшего в нижней палате парламента больше 10 лет, составит почти 64 тысячи рублей, при депутатском стаже от 5 до 10 лет - более 46 тысяч рублей.
Фото duma.gov.ru
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