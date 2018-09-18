В Волгограде управкомпанию оштрафовали за неучтенное тепло

Общество 18.09.2018 12:17
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18.09.2018 12:17
Заплатить солидный штраф предстоит ООО "Муниципальной управляющей компании г. Волгограда" и ее руководителю за неправильное начисление платы за отопление в одном из домов на улице Мира. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, проведенная надзорным ведомством проверка показала, что организация учитывала объем тепловой энергии, израсходованной только на жилые помещения. При этом затраты на нежилые помещения не учитывались. Оплата тепла в нежилых помещениях раскидывалась на жильцов дома. В итоге они переплатили около 100 тысяч рублей. Штраф, назначенный мировым судьей, составил 150 тысяч рублей для организации и 50 тысяч рублей для ее руководителя. Также жителям дома будет сделан перерасчет.
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