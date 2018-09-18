Политика 18.09.2018 13:10
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18.09.2018 13:10
Кандидатуру Андрея Косолапова сегодня выдвинули на пост председателя Волгоградской гордумы делегаты региональной конференции «Единой России». Об этом сообщает ИА «Высота 102». Решение партийцы принимали тайным голосованием. За кандидатуру Косолапова проголосовали 189 делегатов из 220. Недействительным был признан один бюллетень. Второй претендент на кресло спикера гордумы Геннадий Кузнецов набрал всего 28 голосов в свою поддержку.
Кандидатуры на должности двух вице-спикеров и руководителя фракции в гордуме на партийной конференции, которая проходит сегодня в музыкальном театре, не обсуждались. Известно, что эти вопросы будут рассмотрены сегодня вечером на заседании фракции.
Решение о назначении председателя городской думы будет принято завтра, 19 сентября, на первом заседании представительного органа. Из 36 депутатов в новом созыве думы фракцию «ЕР» представляют 30 человек.
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