Суд обязал участников спора о похоронном деле в Волгограде объясниться письменно

Общество 18.09.2018 11:04
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18.09.2018 11:04
Разбирательство по делу о «царствовании» «Ритуального предприятия «Память» на рынке похоронных услуг на территории Волгограда отложено на начало октября, сообщает ИА «Высота 102». На прошедшем заседании Арбитражного суда ни одна из сторон, кроме ФАС России, не готова была высказать свою позицию, поэтому суд обязал всех представить письменные пояснения по рассматриваемому вопросу.
Напомним, речь идет о признании нарушений закона о защите конкуренции в действиях департамента городского хозяйства администрации Волгограда и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память». По данным ФАС, в марте 2017 года между департаментом городского хозяйства администрации Волгограда и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» были заключены дополнительные соглашения, которые продлевали сроки действия договора на обслуживание кладбищ и колумбариев, их текущее содержание и капитальный ремонт, и договор на осуществление погребения граждан еще на 10 лет.
Таким образом, были заключены новые договоры на срок до 2027 года без проведения конкурентных процедур. Т.е. иные потенциальные участники рынка во внимание не принимались. Это позволило ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» сохранить имеющийся у него преимущественный доступ на кладбища Волгограда до 2027 года. В комментарии ИА «Высота 102» врио руководителя Волгоградского УФАС России Анна Гаджиева выразила надежду на то, что выводы, изложенные в решении ФАС России, найдут свое отражение в итоговом решении Арбитражного суда, и рынок похоронных услуг на территории Волгограда станет конкурентным.
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