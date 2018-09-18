Происшествия

Под Волгоградом у Россошек нашли несколько десятков снарядов времен ВОВ

Происшествия 18.09.2018 10:31
348 0
18.09.2018 10:31


Более трех десятков артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружены в Городищенском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" источники в экстренных службах региона, боеприпасы находились в семи километрах северо-западнее поселка Россошка. Более 75 лет пролежали в поле 25 снарядов калибра 76 миллиметров, 7 снарядов калибра 75 миллиметров и два 38-миллиметровых артбоеприпаса. Идет подготовка к их обезвреживанию.

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