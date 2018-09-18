







Тело 45-летнего жителя рабочего поселка Октябрьский было обнаружено на центральной аллее. Как сообщил сегодня ИА "Высота 102" руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков, в ходе осмотра было установлено, что на затылке погибшего есть ушибленная рана. В кармане брюк следователи нашли справку об освобождении из исправительного учреждения. Произошло это за несколько часов до его смерти. Уголовное дело было возбуждено по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ).

В ходе расследования установлено, что житель Октябрьского после освобождения из колонии решил отпраздновать это событие. В центре поселка у него произошел конфликт с тремя молодыми мужчинами, один из которых нанес удар потерпевшему, от чего он без сознания упал на землю и скончался на месте. Позднее всю компанию задержали. Виновным оказался 25-летний местный житель, который в этот день отмечал свой очередной отъезд на вахту к месту своей работы. Подозреваемый признал свою причастность к смерти потерпевшего, при этом сослался на неосторожный характер своих действий. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



