В Волгограде подросток попался на краже ювелирного украшения

Происшествия 18.09.2018 10:42
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18.09.2018 10:42
Подростка, подозреваемого в краже золотой цепочки, задержали сотрудники вневедомственной охраны в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном управлении Росгвардии, на пульт дежурного поступило сообщение о срабатывании сигнализации в ювелирном салоне. Прибывшие на место росгвардейцы узнали у женщины-кассира приметы злоумышленника, похитившего украшение стоимостью около 15 тысяч рублей. Его они задержали неподалеку. Оказалось, что разжиться чужим добром решил 17-летний учащийся одного из колледжей. Подростка передали полицейским. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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