Общество 18.09.2018 10:46
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18.09.2018 10:46
В соревнованиях, которые прошли в Волгограде в рамках Всероссийского дня бега, приняли участие 1,5 тысячи человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании «ЕвроХим-ВолгаКалий», специалист сильвинитовой обогатительной фабрики Анастасия Беляевская заняла III место на дистанции 4 км в личном зачете.
Спортсмены-любители Иван Манака, Михаил Пехтерев и Анастасия Беляевская приняли участие во Всероссийском дне бега при поддержке объединенной профсоюзной организации «ЕвроХим-ВолгаКалия».
«Профсоюзная организация, действующая на предприятиях котельниковской площадки строительства Гремячинского ГОКа, объединяет более 1000 сотрудников. В сферу деятельности профсоюза входят многие вопросы трудовой и социальной направленности. В их числе спортивные праздники, культурно-познавательные поездки, экскурсии к мемориалам, памятникам архитектурного и культурного наследия, благотворительные и историко-патриотические акции», - сообщили в компании.
Сейчас объединенная профсоюзная организация проводит соревнования «Кубок горняка», посвященные Дню Шахтера. С 17 по 27 сентября в спортивном центре гостиничного комплекса «Кристалл» в городе Котельниково проходят турниры по волейболу и мини-футболу, соревнования «Веселые старты». К участию в соревнованиях приглашаются команды подразделений ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», филиала ООО «Новомосковск-ремстройсервис», ООО «ЕвроХим-ВолгаСервис», а также сборные команды города Котельниково. Общее руководство подготовкой и проведением игр «Кубка горняка-2018» осуществляет оргкомитет под руководством председателя профсоюза Аминат Чекунковой.
«Профсоюз «ЕвроХим-ВолгаКалия» играет важную роль в жизни нашего предприятия, - отметила руководитель профсоюзной организации Аминат Чекункова. - Кроме выполнения прямых функций - обеспечения защиты социально-трудовых прав и представительства интересов работников, мы стараемся разнообразить жизнь наших коллег, украсить их досуг, привлечь к участию в культурных программах, оздоровительных и спортивных мероприятиях. Главная цель нашей работы в этом направлении – пропаганда здорового образа жизни, развитие спортивных традиций нашего предприятия и привлечение работников компании, молодежи и взрослого населения города Котельниково к занятиям физической культурой и спортом».
Активисты профсоюза добились значительных успехов. Совместными усилиями профсоюзная организация и молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» организовали и провели первый в истории города Котельниково кросс-фит «Шахтерская соль-2018», который высоко оценили участники и зрители.
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