Волгоградскую область накроет сильный ветер





В ближайшие часы с сохранением до конца суток, а так же ночью и завтра днем местами по Волгоградской области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-20 м/с в порывах. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщает сегодня региональный комитет по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения.

Жителей и гостей региона призывают быть осторожными и соблюдать меры безопасности при порывистом ветре: не выходить из зданий, а если ветер застал на улице, необходимо укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от ветра около стен домов, а также за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.



