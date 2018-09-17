Волгоградскую область накроет сильный ветер

Общество 17.09.2018 17:01
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17.09.2018 17:01
В ближайшие часы с сохранением до конца суток, а так же ночью и завтра днем местами по Волгоградской области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-20 м/с в порывах. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщает сегодня региональный комитет по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения.
Жителей и гостей региона призывают быть осторожными и соблюдать меры безопасности при порывистом ветре: не выходить из зданий, а если ветер застал на улице, необходимо укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от ветра около стен домов, а также за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
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