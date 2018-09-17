Аналитика

«Высота 102 ТВ»: Криминальный мир Волгограда на пороге перемен

Аналитика 17.09.2018 20:03
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17.09.2018 20:03



Смотрите сегодня в программе: оглашен приговор по резонансному делу волгоградского чемпиона Европы по кикбоксингу. Страсти вокруг футбольной команды «Ротор» накаляются: фанаты недовольны неудачами. Росприроднадзор «жжет»: благое дело подъема бронекатера со дна Волги обернулось судами для реставраторов. Исчезновение чугунных крышек: проблему открытых колодцев «Концессии водоснабжения» пытаются «повесить» на жителей.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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