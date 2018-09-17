«Высота 102 ТВ»: Криминальный мир Волгограда на пороге перемен







Смотрите сегодня в программе: оглашен приговор по резонансному делу волгоградского чемпиона Европы по кикбоксингу. Страсти вокруг футбольной команды «Ротор» накаляются: фанаты недовольны неудачами. Росприроднадзор «жжет»: благое дело подъема бронекатера со дна Волги обернулось судами для реставраторов. Исчезновение чугунных крышек: проблему открытых колодцев «Концессии водоснабжения» пытаются «повесить» на жителей.





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