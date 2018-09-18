Общество

Комитет по труду: безработица в Волгоградской области практически на «нуле»

Общество 18.09.2018 08:55
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18.09.2018 08:55


Уровень регистрируемой безработицы на конец августа 2018 года составил 0,65% от рабочей силы, заявили ИА «Высота 102» в комитете по труду и занятости населения Волгоградской области. Вместе с тем на конец месяца на регистрационном учете в службе занятости состояли 8 тыс. 283 человека, не имеющих работы, а в целях поиска кадров обратилось 3,4 тыс. работодателей. Они заявили в органы службы занятости о наличии 14,2 тыс. свободных рабочих мест и вакансий. По-прежнему основную часть банка вакансий - 66,2% - составляет потребность в работниках рабочих профессий. 

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