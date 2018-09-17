



Житель села Кленовка Жирновского района подозревается в убийстве 86-летнего односельчанина. Как сообщила ИА "Высота 102" и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева, в августе этого года подозреваемый незаконно проник в домовладение к пенсионеру. Вначале он ударил хозяина дома бутылкой по голове, затем завязалась драка. Нападавший нанес 86-летнему мужчине несколько ударов ножом, а потом задушил его подушкой.

В ходе допроса подозреваемый признался, что решился на убийство после того, как потерпевший написал заявление в полицию, обвинив его в хищении 5 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.



