Происшествия

В Волгоградской области селянин убил пенсионера из-за обвинения в краже

Происшествия 17.09.2018 15:38
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17.09.2018 15:38


Житель села Кленовка Жирновского района подозревается в убийстве 86-летнего односельчанина. Как сообщила ИА "Высота 102" и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева, в августе этого года подозреваемый незаконно проник в домовладение к пенсионеру. Вначале он ударил хозяина дома бутылкой по голове, затем завязалась драка. Нападавший нанес 86-летнему мужчине несколько ударов ножом, а потом задушил его подушкой. 
В ходе допроса подозреваемый признался, что решился на убийство после того, как потерпевший написал заявление в полицию, обвинив его в хищении 5 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

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