В Волгоградской области к 2030 году полностью ликвидируют свалки

Экология 17.09.2018 15:54
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17.09.2018 15:54
Канал совета федерации «Вместе-РФ», 17 сентября 2018 г.
Власти Волгоградской области поставили задачу полностью ликвидировать свалки к 2030 году. Решить ее планируется, в том числе, благодаря участию в федеральной программе «Чистая страна».
Так, полигон для временного размещения отходов площадью 7,5 га в Среднеахтубинском районе был закрыт еще 10 лет назад. Однако его ликвидация начнется только в этом году. Вывозить мусор отсюда, по словам специалистов, начнут уже в октябре. Решение о ликвидации этого мусорного полигона и еще 17 подобных свалок было принято на публичных слушаниях. Большая часть из них находится на территории природного парка Волго-Ахтубинской поймы.
Всего на территории Среднеахтубинского района свалками занято более 60 гектаров земли. Мусор завозился на полигоны десятилетиями. Благодаря участию региона в федеральном проекте «Чистая страна», только с территории Среднеахтубинского района специалисты вывезут около 300 тысяч кубометров отходов.
Сейчас на территории региона действует пять лицензированных полигонов, строятся мусороперерабатывающие и мусоросортировочные комплексы. Специалисты уверены, что проблема утилизации будет полностью решена благодаря изменениям в законодательстве и приходу регионального оператора.
Подробно http://vmeste-rf.tv/news/in-the-volgograd-region-by-2030-completely-eliminate-landfill/
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