Общество

В Волгограде пересчитают все бомбоубежища на случай войны

Общество 18.09.2018 07:37
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18.09.2018 07:37


Городские власти проводят инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте администрации Волгограда, к работе приступила специальная комиссия, созданная из муниципальных служащих мэрии и районных администраций. Инвентаризация проводится «в целях повышения уровня защиты населения при ведении военных действий, ЧС природного и техногенного характера. На местах не только пересчитают бомбоубежища и другие защитные сооружения, но и проверят, существуют ли они до сих пор, а также оценят уровень их сохранности, изучат договоры, заключенные с балансосодержателями. 
А жители улицы 35-ой Гвардейской дивизии в Советском районе Волгограда, где уже какой месяц не могут привести в порядок территорию после сноса гаражей, теперь, наконец, поняли, почему их проблемой никто не занимается. Ведь глубокие подвалы, которые остались после снесенных построек, вполне могут сойти за бомбоубежища. Правда, осталось накрыть эти трехметровые бетонные ямы крышками, которые похитили охотники за металлом.

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