В Волгограде известного кикбоксера Владимира Поташкина признали виновным в вымогательстве

Расследования 17.09.2018 13:43
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17.09.2018 13:43
Дзержинский районный суд Волгограда признал виновным в вымогательстве известного волгоградского кикбоксера и бизнесмена Владимира Поташкина. Как сообщает корр. ИА "Высота 102", в настоящее время идет оглашение приговора Поташкину и его товарищам - Дмитрию Исмаилову и Сергею Янину.
Поташкина признали виновным в вымогательстве 3 миллионов рублей у коммерсанта Сергея Родионова и причинении ему легкого вреда здоровью во время драки в ресторане "Houdini". Конфликт, напомним, произошел летом этого года.
Ранее на прениях прокуратура запросила для Поташкина 9 лет и 2 месяца лишения свободы. Дмитрия Исмаилова обвиняют в вымогательстве и побоях. Гособвинение просило приговорить его к 9 годам и 1 месяцу лишения свободы. Сергея Янина, обвиняемого в вымогательстве, просят приговорить к 8 годам тюрьмы. Какой приговор в итоге вынесет суд, станет известно в ближайшее время.
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