В Волгограде известного кикбоксера Владимира Поташкина признали виновным в вымогательстве





Дзержинский районный суд Волгограда признал виновным в вымогательстве известного волгоградского кикбоксера и бизнесмена Владимира Поташкина. Как сообщает корр. ИА "Высота 102", в настоящее время идет оглашение приговора Поташкину и его товарищам - Дмитрию Исмаилову и Сергею Янину.

Поташкина признали виновным в вымогательстве 3 миллионов рублей у коммерсанта Сергея Родионова и причинении ему легкого вреда здоровью во время драки в ресторане "Houdini". Конфликт, напомним, произошел летом этого года.

Ранее на прениях прокуратура запросила для Поташкина 9 лет и 2 месяца лишения свободы. Дмитрия Исмаилова обвиняют в вымогательстве и побоях. Гособвинение просило приговорить его к 9 годам и 1 месяцу лишения свободы. Сергея Янина, обвиняемого в вымогательстве, просят приговорить к 8 годам тюрьмы. Какой приговор в итоге вынесет суд, станет известно в ближайшее время.



