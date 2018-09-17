Происшествия 17.09.2018 13:31
282 0
17.09.2018 13:31
На 190-м километре трассы Волгоград – Астрахань в селе Ново-Николаевка водитель «Лады» двенадцатой модели не учел метеоусловия во время дождя на мокром покрытии, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с грузовиком. По данным регионального УМВД, сообщает ИА «Астрахань 24», предполагаемый виновник аварии и один из его пассажиров получили травмы, не совместимые с жизнью, и погибли на месте.
При себе у мужчин не было документов. В настоящее время полицейские устанавливают их личности. 38-летний житель Брянской области, также находившийся в салоне легковушки, с тяжелой травмой и травматическим шоком доставлен в больницу, где через пять часов скончался в реанимационном отделении. 49-летний волгоградец, управлявший автомобилем Renault Premium, не пострадал.
Реклама
Популярное по теме
04.09.2018 11:52
8544 11
08.09.2018 12:42
6736 0
В Волгограде ищут пенсионера в синем трико17.09.2018 10:53
Происшествия 17.09.2018 10:53
989 Обсудить
Из окна многоэтажки возле здания администрации Волгоградской области выпал мужчина17.09.2018 09:18
Происшествия 17.09.2018 09:18
3474 19 Обсудить
Красота вне закона: бизнесвумен из Волгоградской области попалась на контрабанде средств для похудения16.09.2018 12:43
Происшествия 16.09.2018 12:43
3466 0 Обсудить
В Волгограде нашли тело сельского главы с огнестрельным ранением16.09.2018 12:24
Происшествия 16.09.2018 12:24
9373 19 Обсудить
Четыре человека попали под колеса авто в Волгоградской области15.09.2018 10:38
Происшествия 15.09.2018 10:38
2843 0 Обсудить
В Волгограде на обочине дороги сгорела "буханка"15.09.2018 09:54
Происшествия 15.09.2018 09:54
1626 0 Обсудить
Авария оставила без трамвайного сообщения север Волгограда14.09.2018 18:22
Происшествия 14.09.2018 18:22
3473 9 Обсудить
В Волгограде уволенная продавец обчистила кассу на вокзале14.09.2018 14:19
Происшествия 14.09.2018 14:19
2302 3 Обсудить
В Волгограде при работах повредили пластиковый газопровод14.09.2018 11:28
Происшествия 14.09.2018 11:28
1370 3 Обсудить
Аварийный зигзаг: в ДТП на федеральной трассе "Сызрань-Волгоград" пострадали подросток и мужчина14.09.2018 10:53
Происшествия 14.09.2018 10:53
1159 0 Обсудить
В Волгограде начали гореть мусорные завалы13.09.2018 15:44
Происшествия 13.09.2018 15:44
2575 6 Обсудить
На трассе "Волгоград-Москва" трое человек погибли в лобовом ДТП13.09.2018 09:57
Происшествия 13.09.2018 09:57
4257 10 Обсудить
На Центральной набережной в Волгограде откопали снаряд времен войны13.09.2018 09:18
Происшествия 13.09.2018 09:18
1778 5 Обсудить
В Волгоградской области нашли объеденный животными труп13.09.2018 09:18
Происшествия 13.09.2018 09:18
2901 2 Обсудить
В Волгоградской области врач-невролог с медсестрой "торговали" документами об инвалидности13.09.2018 09:16
Происшествия 13.09.2018 09:16
2542 3 Обсудить
Реклама