Происшествия

На трассе Волгоград – Астрахань в столкновении грузовика и легковушки погибли три человека

Происшествия 17.09.2018 13:31
282 0
17.09.2018 13:31


На 190-м километре трассы Волгоград – Астрахань в селе Ново-Николаевка водитель «Лады» двенадцатой модели не учел метеоусловия во время дождя на мокром покрытии, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с грузовиком. По данным регионального УМВД, сообщает ИА «Астрахань 24», предполагаемый виновник аварии и один из его пассажиров получили травмы, не совместимые с жизнью, и погибли на месте.
При себе у мужчин не было документов. В настоящее время полицейские устанавливают их личности. 38-летний житель Брянской области, также находившийся в салоне легковушки, с тяжелой травмой и травматическим шоком доставлен в больницу, где через пять часов скончался в реанимационном отделении. 49-летний волгоградец, управлявший автомобилем Renault Premium, не пострадал.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ВНИМАНИЕ!Обязательна предварительная регистрация на участие в форуме

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74
Популярное по теме
«Я вам камеру разобью!»: в суде Волгограда арест подозреваемого в убийстве «напарника» Кадина предварил скандал (ВИДЕО)
29.08.2018 16:31
14117 13
Во время рыбалки на берегу Волги зверски убили мужчину
04.09.2018 11:52
8544 11
В Волгограде столкнулись две маршрутки: есть пострадавшие
08.09.2018 12:42
6736 0
Происшествия
17.09.2018 10:53
Происшествия 17.09.2018 10:53
989 Обсудить

0
Далее
Происшествия
17.09.2018 09:18
Происшествия 17.09.2018 09:18
3474 19 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.09.2018 12:43
Происшествия 16.09.2018 12:43
3466 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.09.2018 12:24
Происшествия 16.09.2018 12:24
9373 19 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.09.2018 10:38
Происшествия 15.09.2018 10:38
2843 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.09.2018 09:54
Происшествия 15.09.2018 09:54
1626 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.09.2018 18:22
Происшествия 14.09.2018 18:22
3473 9 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.09.2018 14:19
Происшествия 14.09.2018 14:19
2302 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.09.2018 11:28
Происшествия 14.09.2018 11:28
1370 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.09.2018 10:53
Происшествия 14.09.2018 10:53
1159 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.09.2018 15:44
Происшествия 13.09.2018 15:44
2575 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.09.2018 09:57
Происшествия 13.09.2018 09:57
4257 10 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.09.2018 09:18
Происшествия 13.09.2018 09:18
1778 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.09.2018 09:18
Происшествия 13.09.2018 09:18
2901 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.09.2018 09:16
Происшествия 13.09.2018 09:16
2542 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:54
В Волгограде кикбоксера Владимира Поташкина приговорили к 7 годам "строгача"Смотреть фотографии
13:43
В Волгограде известного кикбоксера Владимира Поташкина признали виновным в вымогательствеСмотреть фотографии
13:31
На трассе Волгоград – Астрахань в столкновении грузовика и легковушки погибли три человекаСмотреть фотографии
12:41
Бил и кусал: жителю Волгоградской области смягчили наказание за разбой в отношении материСмотреть фотографии
12:23
Имя нового председателя Волгоградской гордумы озвучат в музыкальном театреСмотреть фотографии
11:54
Первый волгоградский турнир среди стоматологов по мини-футболу выявил победителейСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде "фронтовики" вычислили подозрительного продавца древесиныСмотреть фотографии
11:08
«Ростелеком» расскажет малому и среднему бизнесу Волгограда, как стать поставщиком крупнейших компанийСмотреть фотографии
10:53
В Волгограде ищут пенсионера в синем трикоСмотреть фотографии
10:19
В Волгоградской области детям запретили приближаться к вейп-шопамСмотреть фотографии
09:59
Волгоградский медуниверситет обзаведется фельдшерским пунктомСмотреть фотографии
09:18
Из окна многоэтажки возле здания администрации Волгоградской области выпал мужчинаСмотреть фотографии
09:14
Мэрию Волжского наказали за неисполнение решения суда 12 летСмотреть фотографии
21:43
Волгоградская ватерполистка внесла вклад в "серебро" сборной России на чемпионате ЕвропыСмотреть фотографии
19:05
В Волгоградской области со свалками будут бороться рублемСмотреть фотографии
18:46
В Волгограде подрядчику простили срыв сроков ремонта лестниц Комсомольского путепроводаСмотреть фотографии
18:45
«Ростелеком» обеспечит трансляцию открытых уроков для школьниковСмотреть фотографии
16:48
Итоги выборов в Волгограде: оппозиция сдалась без боя партии власти Смотреть фотографииCмотреть видео
14:27
Доска позора: Жители Волгограда ремонтируют дороги вместо чиновниковСмотреть фотографии
12:43
Красота вне закона: бизнесвумен из Волгоградской области попалась на контрабанде средств для похуденияСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде нашли тело сельского главы с огнестрельным ранениемСмотреть фотографии
11:11
Каждый волгоградец стал «богаче» на 11 квадратов зеленых насажденийСмотреть фотографии
10:15
Сенатор от Волгоградской области осталась без часов и зеркалаСмотреть фотографии
09:18
Под Волгоградом мусорки подобрались к ерику с лилиямиСмотреть фотографии
09:14
Мэра Урюпинска в Волгоградской области воодушевил голос из космосаСмотреть фотографии
20:08
Болельщики волгоградского «Ротора» потребовали отставки гендиректора клубаСмотреть фотографии
19:57
Воскресенье в Волгоградской области будет дождливымСмотреть фотографии
19:55
Снова ничья: на "Волгоград Арене" "Ротор" не смог одолеть "Зенит 2" из Санкт-ПетербургаСмотреть фотографии
18:48
Матч между “Ротором” и “Зенитом 2” собрал на “Волгоград Арене" более 28 тысяч человекСмотреть фотографии
17:41
В Волгограде открывают новый автобусный маршрут для пассажиров электричкиСмотреть фотографии
Реклама
 