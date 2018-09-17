Общество 17.09.2018 15:00
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17.09.2018 15:00
Трехдневный срок установлен для ООО «Концессии водоснабжения» для закрытия колодцев крышками люков в поселке Селезневка Тракторозаводского района Волгограда на участке от домов №34 до дома №66 по ул. Костычева. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», это указание содержится в акте, составленным представителями МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района».
Работники учреждения, которые приехали сегодня в поселок на встречу с жильцами и представителями «Концессий водоснабжения», обосновывают это требование положениями правил благоустройства городского округа город Волгоград, согласно которым «владельцы подземных инженерных коммуникаций должны осуществлять контроль за наличием и исправным состоянием люков на колодцах и своевременно производить их замену и восстановление в случае утраты».
Впрочем, представитель компании «Концессии водоснабжения» пытался убедить собравшихся жителей, что именно они ответственны за сохранность люков. По версии сотрудника компании, «Концессии водоснабжения» отвечают лишь за централизованную сеть, а там, где начинаются врезки, которые ведут к домам, отвечают сами люди. В том числе – и за сохранность люков. Однако на вопросы волгоградцев, на основании каких нормативных актов базируется это утверждение, он ответить не смог, пообещав лишь «составить документ», и признав, что это «проблема номер один».
С позицией «Концессий водоснабжения», которые, по сути, перекладывают ответственность за пропавшие люки на абонентов, категорически не согласны жители поселка Селезневка. «Нам хотят внушить, что крышки колодцев – это зона нашей ответственности, при этом в заключенных договорах это нигде не оговаривается. Мы спрашиваем, если мы сами закупим крышки и их установим, естественно, поставим свой замок, вы можете проникнуть в колодец без нашего согласия? Нам отвечают – конечно, в случае необходимости мы ваш замок сломаем. А как же тогда право частной собственности? Или компания так легко собирается нарушить закон?», - недоумевают люди.
Между тем, эпопея с пропадающими крышками колодцев в поселке Селезневка длится уже какой месяц. Напомним, первые кражи здесь произошли еще в июле. Все это время жители поселка пытаются добиться от «Концессий водоснабжения», чтобы они поставили другие крышки. По словам волгоградцев, дело это оказалось бесперспективным. «То нашу заявку сначала не зарегистрировали, то потом вдруг заявили, что, оказывается, к нам приезжала бригада, и мол, колодцы у нас оказались закрытыми. Да мы их закрыли, чем придется, чтобы туда никто не свалился! Но, видимо, для «Концессия водоснабжения» этого оказалось достаточным», - негодуют жители поселка. Хотя наличие крышек – это не только гарантия безопасности, но и защита водопровода от холодов, которые уже не за горами.
К сожалению, кражи крышек колодцев в поселке продолжаются. Последние таинственные исчезновения произошли буквально несколько дней назад. Правоохранители воров не нашли, крышки люков никто не восстановил. Именно от безысходности жители поселка и написали обращение президенту России с просьбой повлиять на местные власти. Лишь после этого проблему, наконец, начали решать. И надеемся, что решат.
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