Расследования

Бил и кусал: жителю Волгоградской области смягчили наказание за разбой в отношении матери

Расследования 17.09.2018 12:41
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17.09.2018 12:41



На три месяца уменьшили срок лишения свободы 33-летнему жителю Волжского Александру Жирноклееву, совершившего разбойное нападение на свою мать. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, апелляционная инстанция рассмотрела жалобы осужденного и его матери, которые просили о назначении наказания, не связанного с лишением свободы. Суд первой инстанции назначил волжанину 1 год и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. 
Установлено, что в марте этого года Жирноклеев стал требовать от матери ключи от квартиры и деньги, а получив отказ пришел в бешенство. Он толкнул женщину, а затем нанес ей несколько ударов по телу руками и ногами. Преследуя мать, которая пыталась избежать конфликта, он схватил её руками за лицо и надавил на область глаз, а затем, когда она попыталась отмахнуться руками, укусил её за палец, в результате чего сломал его. В итоге Жирноклеев отобрал у матери сумку с кошельком и скрылся. 
На суде пострадавшая пояснила, что простила сына и претензий к нему не имеет. Апелляционная инстанция посчитала возможным снизить наказание до 1 года и 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Суд учел добровольное возмещение подсудимым имущественного ущерба, а также наличие у него двух малолетних детей.

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