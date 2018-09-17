Общество 17.09.2018 14:25
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17.09.2018 14:25
В ближайшую субботу, 22 сентября, в Волгограде пройдет очередной, санкционированный митинг протеста за отмену пенсионной реформы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сталинградского обкома КПРФ, мероприятие состоится в рамках Всероссийской акции протеста, заявлено 500 человек.
Митинг пройдет в Краснооктябрьском районе Волгограда, у Царицынской оперы. Как отметили в пресс-службе, КПРФ выступит за мораторий на увеличение пенсионного возраста. Напомним, депутаты Госдумы планируют одобрить законопроект во втором чтении до конца сентября. В нижнюю палату поступили почти 150 поправок. Согласно планам правительства, пенсионный возраст предлагается повысить до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Пенсионный возраст будет повышаться с 2019 года ежегодно на 1 год, и окончательные значения для мужчин и женщин (соответственно 65 и 60 лет) будут установлены с 2023 года.
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