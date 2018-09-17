Сегодня комитет ЖКХ и ТЭК Волгоградской области сообщил волгоградцам, как исключить посредников в сфере жилищно-коммунального хозяйства, так как «система сбора средств, когда между потребителем энергоресурсов и их поставщиками существуют управляющие и сбытовые компании, многих не устраивает», - говорится в сообщении.

В связи с этим, чтобы перейти на прямые договоры с поставщиками коммунальных услуг, эксперты Общероссийского народного фронта разработали памятку с пошаговой инструкцией, как принять и реализовать соответствующее решение. Прежде всего, жильцы сами должны выразить желание перейти на прямые договора. Кроме того, такое решение должно быть принято поставщиком коммунального ресурса, если задолженность у управляющей компании превысила больше двух среднемесячных сумм оплаты за конкретный ресурс.