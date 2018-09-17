Экономика

«Ростелеком» расскажет малому и среднему бизнесу Волгограда, как стать поставщиком крупнейших компаний

Экономика 17.09.2018 11:08
387 0
17.09.2018 11:08


«Ростелеком» приглашает представителей малого и среднего бизнеса на бесплатный семинар «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ».
Мероприятие состоится 18 сентября в 11:00 в Волжском по адресу: ул. Пушкина, д.45/1. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, с докладами по специфике закупочной деятельности выступят представители крупных компаний, от Ростелекома» — руководитель направления департамента управления закупками макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Сергей Синельников.
Первый семинар состоялся 23 августа этого года и вызвал большой интерес со стороны предпринимательского сообщества.
Чтобы принять участие в семинаре, необходимо пройти регистрацию на сайте.

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