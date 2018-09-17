В Волгограде ищут пенсионера в синем трико

Происшествия 17.09.2018 10:53
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17.09.2018 10:53
Правоохранительные органы просят помощи в розыске 82-летнего Василия Белкина, который пропал в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, пожилой мужчина 1936 года рождения днем, 14 сентября, ушел с дачного участка, расположенного в дачном кооперативе "Нефтяник-2", и не вернулся. До сих пор его местоположение неизвестно.
Приметы разыскиваемого: славянской внешности, рост 160-175 см., среднего телосложения, волосы седые. Одет в рабочую одежду: синее трико, черную футболку и черную бейсболку. Документов не имеет, может быть дезориентирован в пространстве.
Всем, кто-либо обладает информацией о разыскиваемом, просьба сообщить по телефонам: дежурная часть УМВД России по г. Волгограду – 93-01-11, 8-905-393-05-70, 8-961-695-07-42, 8-937-533-86-00 или "02".
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