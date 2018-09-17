В Волгоградской области детям запретили приближаться к вейп-шопам

Общество 17.09.2018 10:19
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17.09.2018 10:19
Депутаты Волгоградской областной думы поддержали предложение прокуратуры региона о введении административного запрета на пребывание детей в местах продажи электронных сигарет (вейпов) и жидкостей для них. Как сообщили ИА "Высота 102" в облдуме, соответствующий региональный закон принят в двух чтениях.
Внесенные изменения в региональный закон "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Волгоградской области" запрещают пребывание детей на объектах, где реализуются электронные системы доставки никотина.
Отмечается, что информация о данном запрете должна быть выставлена на всеобщее обозрение, а в случае появления несовершеннолетнего работники такой торговой точки обязаны уведомить об этом органы внутренних дел и передать ребенка его родителям или уполномоченным лицам. За неисполнение указанных обязанностей статьей 4.5 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрен административный штраф от 5 до 50 тысяч рублей.
В прокуратуре отмечают, что сегодня в подростковой среде растет популярность электронных сигарет. Несмотря на то, что в действующем законодательстве нет прямого запрета продажи подобных устройств несовершеннолетним, эксперты ВОЗ указывают, что их применение наносит здоровью ребенка существенный вред.
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