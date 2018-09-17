Из окна многоэтажки возле здания администрации Волгоградской области выпал мужчина

Происшествия 17.09.2018 09:18
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17.09.2018 09:18
Сегодня утром в центре Волгограда из окна 15 этажа дома №2к по улице Новороссийской выпал молодой мужчина. Об этом ИА «Высота 102» сообщили очевидцы происшествия. Тело молодого человека лежит на тротуаре в луже крови. Обстоятельства случившего выясняются.
Элитная 22-этажка расположена неподалеку от здания, где располагаются подразделения администрации Волгоградской области.
На месте происшествия работают следователи. Как стало известно информагентству, погибший - 22-летний гражданин Белоруссии.
По предварительным данным, криминала в его гибели нет. Шагнуть с 15-го этажа он решился сам после того, как его отвергла женщина. Известно, что погибший оставил предсмертную записку, где указал причины, побудившие его на такой шаг.
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