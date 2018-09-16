Волгоградская ватерполистка внесла вклад в "серебро" сборной России на чемпионате Европы





Ватерполистки юниорской сборной России (в возрасте до 20 лет), в числе которых волгоградка Татьяна Толкунова, завоевали серебро чемпионата Европы. Как сообщил ИА “Высота 102” пресс-атташе клуба “Спартак-Волгоград” Аркадий Вариводский, в португальском Фуншале россиянки играли со сборной Испании. Итог встречи 12:8 (4:3; 3:1; 3:2; 2:2) в пользу испанок. В конце первого периода воспитанница волгоградского клуба смогла забросить в ворота соперниц один мяч.

Ранее в полуфинале она забила три мяча в ворота сборной Голландии, в четвертьфинальной встрече с итальянками также отметилась хет-триком.