В Волгограде нашли тело сельского главы с огнестрельным ранением

Происшествия 16.09.2018 12:24
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16.09.2018 12:24
Тело мужчины с огнестрельным ранением шеи нашли в Дзержинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах, труп был обнаружен в одном из гаражей ГСК "Ахтубинец", расположенном на улице Нильской, в субботу около десяти часов вечера. По предварительным данным, погибший - глава сельского поселения "Красный Пахарь" Городищенского района Михаил Филимонихин. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку. Обстоятельства случившегося уточняются.
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