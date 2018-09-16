Каждый волгоградец стал «богаче» на 11 квадратов зеленых насаждений

Общество 16.09.2018 11:11
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16.09.2018 11:11
Количество слабо прижившихся растений в Волгограде составило менее 2% от общего количества посадок. Обследование новых парков, скверов и аллей произвели специалисты МБУ «Волгоградзеленхоз», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. В частности, саженцы клена, высаженные в рамках благоустройства улицы Невской в прошлом году, подросли на полметра. Всего в центре города прошлой осенью было высажено 300 саженцев клена нескольких видов, рябины, ели и других пород деревьев. Деревца хвойных и лиственных пород появились на проспекте им. Ленина, верхней террасе Центральной набережной, ул. Чуйкова, ул. Хиросима и ул. 7-й Гвардейской. В Ворошиловском районе новые деревца и кустарники украсили ул. Циолковского, Радомский сквер и территорию у Казанского собора, в Тракторозаводском - парк Аттракционов. С начала текущего года на городских улицах, в парках и дворах специалисты коммунальных служб высадили около 13 тысяч деревьев и кустарников. В итоге сегодня общая площадь зеленых зон в городе достигает 1,6 тысяч га. В 2017 году высажено свыше 83 тысяч единиц зеленых насаждений, таким образом, сегодня на одного волгоградца приходится порядка 11 квадратных метров зеленых территорий.
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