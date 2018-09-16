Сенатор от Волгоградской области осталась без часов и зеркала





Несостоявшимся признан запрос котировок на поставку материальных ценностей для обеспечения деятельности члена Совета Федерации от Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, не нашлось ни одного желающего, чтобы заработать около полутора тысяч рублей, выделенных из бюджета региона на приобретение настенных часов и зеркала в приемную сенатора от Волгоградской области. Как следовало из технического задания, и часы, и зеркало должны были быть в одном цветовом тоне – коричневом.

Приемная какого именно члена Совета Федерации от Волгоградской осталась без зеркала и часов, в документа не сообщается. Напомним, статус сенаторов от региона имеют Татьяна Лебедева и Елена Попова.



