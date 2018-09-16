Мэра Урюпинска в Волгоградской области воодушевил голос из космоса

Общество 16.09.2018 09:14
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16.09.2018 09:14
Жители Урюпинска в Волгоградской области получили поздравление из космоса. Об этом ИА «Высота 102» сообщил корр. ТАСС Игорь Каленич. Записанное заранее на орбите видеообращение космонавтов к 400-летию столицы российской провинции было показано в новом Дворце культуры города во время праздничного концерта. Как рассказала ТАСС мэр Урюпинска Элла Чермашенцева, в поздравлении космонавты пожелали городу расти и развиваться, и напомнили, что тренер легендарного первого отряда космонавтов Николай Никитин родился именно в Урюпинске. «Вообще, казалось бы, где Урюпинск, а где космос … Но надо не бояться мечтать, и наши дети хотят стать космонавтами - это хорошая мечта!», - подчеркнула мэр Урюпинска.
Фото volgograd.ru
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