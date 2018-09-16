Болельщики волгоградского «Ротора» потребовали отставки гендиректора клуба

Спорт 15.09.2018 20:08
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15.09.2018 20:08
После окончания игры «Ротора» и «Зенита-2», закончившейся ничьей, болельщики выразили свое отношение к тому, что происходит в волгоградском клубе. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», когда футболисты «Ротора» подошли к трибунам, где находились болельщики, те стали скандировать: «Рекечинский, вон из клуба!». Напомним, «Ротор» до сегодняшней игры находился на 18-й строчке турнирной таблицы, а «Зенит-2» - на 19-й. Два аутсайдера по-прежнему находятся в зоне вылета ФНЛ Олимп-Первенства России по футболу.
На послематчевой пресс-конференции Роберт Евдокимов в очередной раз признал свою ответственность за, мягко говоря, неутешительные результаты игры команды. Но за него заступился главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов. Он заявил, что "Ротор" - сильная команда и выразил надежду, что клуб вновь будет играть в высшей лиге, как это было много лет назад. Также он сказал, что "Ротору" повезло с тем, что у них такой тренер. При этом Владислав Радимов предостерег от смены тренера, призвав потерпеть и немного подождать, чтобы "Ротор" начал побеждать.
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