Спорт

Снова ничья: на "Волгоград Арене" "Ротор" не смог одолеть "Зенит 2" из Санкт-Петербурга

Спорт 15.09.2018 19:55
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15.09.2018 19:55


Волгоградский “Ротор” разошелся ничьей  в домашнем матчем со вторым составом санкт-петербургского “Зенита”, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Игра 11-го тура ФНЛ Олимп первенства России по футболу прошла на стадионе “Волгоград Арена”. Ее посетили более 28 тысяч болельщиков.
В первом тайме вырваться вперед не удалось ни одной из команд, хотя волгоградцы и создали ряд опасных моментов у ворот гостей. Однако удары цели не достигли и к перерыву счет на табло был 0:0. Во втором тайме ситуация на поле изменилась. На 65-й минуте гол в ворота “Ротора” забил защитник Зенита Даниил Пенчиков. Отыграться волгоградским футболистам удалось лишь в добавленное время. Ответный гол на 91-й минуте забил нападающий Исламнур Абдулавов. Итог встречи 1:1.
Отметим, что  к началу встречи команды находились в самом низу турнирной таблицы  - в так называемой “зоне вылета”. “Ротор” с восемью очками располагался на 18-й строчке. В этом сезоне волгоградцы одержали одну победу, пять раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения. “Зенит”, имея на счету всего лишь два очка, занимал 19-ю позицию.  Петербуржцы за десять матчей сезона лишь дважды сыграли вничью, остальные матчи завершались поражениями.

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