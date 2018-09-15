Общество

Воскресенье в Волгоградской области будет дождливым

Общество 15.09.2018 19:57
362 0
15.09.2018 19:57



Кратковременные дожди, местами грозы и облачную с прояснениями погоду обещают в воскресенье в Волгоградской области синоптики, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогноз МЧС, подготовленный на основе информации ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и Волгоградского ЦГМС. Кратковременные дожди прогнозируются и грядущей ночью. Дневная температура  воздуха в воскресенье будет по-прежнему летней – до +26ºС.

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